Industria: vertenza Te Connectivity al Ministero del Lavoro

Primo incontro istituzionale convocato dal Ministero del Lavoro sulla vertenza Te Connectivity di Collegno (Torino). Il tavolo si è svolto ieri da remoto e hanno partecipato, oltre al Ministero del Lavoro anche quello del Made in Italy, le organizzazioni sindacali, l’azienda, l’Amma e la Regione Piemonte.

Il 15 novembre scorso la multinazionale svizzero-americana, produttrice di componenti per l’elettronica, ha annunciato la chiusura entro settembre 2025 dei due stabilimenti di Collegno (Torino), dichiarando 220 esuberi.

L’azienda ha ribadito l’irrevocabilità della decisione di delocalizzazione delle produzioni e conseguente chiusura dello stabilimento, affidando la gestione di un’ipotesi di reindustrializzazione ad una società specializzata. “Come organizzazioni sindacali abbiamo detto che la prima azienda candidata al mantenimento dello stabilimento deve essere proprio TE che dispone di competenze, disponibilità economiche e capacità industriali per elaborare un progetto industriale in più direzioni a partire dai componenti di microelettronica dai più svariati impieghi, dal medicale alle telecomunicazioni all’avionico al ferroviario, per i quali sono previsti importanti stanziamenti europei e nazionali” affermano Marco Barbieri (Fim-Cisl di Torino), e Giorgia Perrone (Fiom Cgil Torino).

ll MIMIT ha richiesto all’azienda di presentare un piano di maggior dettaglio e di condividere il tutto con Istituzioni ed Organizzazioni sindacali al fine di garantire, come previsto dalla norma, un approfondimento ampio anche su ciò che oggi l’azienda ritiene irrevocabile.

Nella giornata odierna le parti sindacali hanno incontrato la Regione, alla presenza del Sindaco di Collegno, con il fine di avviare una prima analisi di merito sulla vertenza. Confermato lo stato di agitazione permanente. Il 22 febbraio ci sarà il secondo incontro in sede ministeriale.