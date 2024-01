Export: dal Piemonte merci per 4 miliardi all'anno via Suez

Il Piemonte esporta via Suez e Mar Rosso merci per oltre 4 miliardi di euro l’anno. È la quinta regione d’Italia più esposta. A rischio ci sono anche le forniture di gas liquido dal Qatar. Lo mette in evidenza Confartigianato. “L’escalation della crisi in Medio Oriente rischia di penalizzare fortemente il made in Piemonte. Viene rallentato se non ridotto l’approvvigionamento di prodotti essenziali per la trasformazione della nostra manifattura e inoltre il Qatar ha deciso di sospendere il passaggio delle sue navi cisterna con il gas naturale liquefatto (Gnl) con il rischio concreto di una nuova impennata dei prezzi dell’energia” afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino. “Il sommarsi delle crisi internazionali – osserva – aggrava la frenata del commercio internazionale. Gli effetti, infatti, si aggiungono alla stretta monetaria in corso e alla riattivazione delle regole europee di bilancio che potrebbero avere conseguenze sulla crescita, riducendo la fiducia e la propensione ad investire delle imprese. Il rischio è che l’approccio attendista delle imprese, che ancora sorregge la seppur flebile fiducia, possa degenerare in recessione”.