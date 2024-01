Bollette Atc: Allasia (Lega), aizzare persone disperate non serve

"Aizzare persone disperate non serve né a loro, né a chi amministra, occorre invece trovare cause e soluzioni dei problemi": così il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, sul caso dei salati conguagli quadriennali delle bollette chiesti agli inquilini delle case Atc. "Non so se, come scrivono i giornali - dice Allasia - dietro la manifestazione di ieri ci sia una regia dei nostri alleati di Fratelli d'Italia. E anche fosse così non mi scandalizzerei. L'assessore Maurizio Marrone è persona capace e preparata e soprattutto sa che anche Atc deve rispettare le regole di bilancio e sottostare ai controlli degli enti preposti in materia di bilancio pubblico. Per questo mi sento di dirgli, come direi a chiunque pensi di aizzare cittadini in difficoltà per aumentare il consenso, che questa non è una strada che serve". "Accendere incendi - aggiunge - lo sanno fare tutti, ma chi ha un livello di intelligenza dimostrata sul campo non mi aspetto che faccia sciacallaggio per raccattare un voto in più. La politica deve farsi carico di approfondire, capire, analizzare, individuare criticità e soprattutto trovare soluzioni". "Vedersi recapitare bollette da mille, duemila e temila euro per famiglie mono-reddito è pazzesco, ma la soluzione - ribadisce - non può essere semplicemente quella alzare i toni dello scontro usando strumentalmente la rabbia. Continuiamo il nostro impegno, in maniera seria e corretta. E' la strada che in questi anni ci ha contraddistinto e per la quale i cittadini del Piemonte hanno riposto e ripongono in noi la fiducia".