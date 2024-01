Foibe: Azione studentesca occupa ufficio scolastico Piemonte

Dopo la protesta di questa mattina in consulta provinciale degli studenti a Torino contro l'organizzazione di una conferenza sulle foibe con lo storico Eric Gobetti, i giovani di Azione studentesca, hanno occupato l'ufficio scolastico regionale per chiedere spiegazioni. "Abbiamo ottenuto un colloquio con l'autorità scolastica - spiegano - e organizzeremo un incontro formale con i funzionari responsabili, per continuare la nostra mobilitazione. Eric Gobetti ha dedicato la propria carriera a minimizzare e giustificare il massacro di italiani sul confine orientale. Le sue ricerche e pubblicazioni politicamente orientate a favore del regime comunista di Tito non hanno nulla di storico. Di fronte al cinismo e alla sfacciataggine degli estremisti di sinistra in Consulta, la nostra protesta prosegue a difesa della memoria dei martiri italiani" concludono i rappresentanti di Azione studentesca.