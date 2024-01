Sanità: Regione Piemonte sollecita tavolo con Università per specializzandi

Università dalle maglie ancora troppo strette rispetto alle esigenze della sanità, in primis quella di avere a disposizione più medici, ma anche infermieri. Difficoltà ad accedere agli atenei per il discusso numero chiuso, ma anche per gli scarsi posti messi a diposizione. Ma, non meno difficoltà anche per uscire dalle Università, come testimonia l’ancora troppo esiguo di specializzandi che rispondono alle richieste del sistema sanitario e vanno a lavorare negli ospedali.

Di “un un accordo stralcio con le Università che consenta, in base al decreto Calabria, l’assunzione degli specializzandi, in attesa che arrivi a regime l’aumento dei posti disponibili nei percorsi accademici e per le scuole di specialità, attivato negli ultimi anni” avevano parlato nella conferenza stampa d’inizio anno il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi, ad ulteriore conferma di come il nodo della questione stia in gran parte proprio negli atenei. E che al grattacielo ci sia la determinazione di scioglierlo in fretta, lo conferma il tavolo che lo stesso Cirio ha deciso di predisporre con i rettori dell’Università di Torino, Federico Geuna, e di quella del Piemonte Orientale, Gian Carlo Avanzi, nelle prossime settimane e comunque non oltre febbraio.

