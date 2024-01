A cena chez Donna Allegra

Dicono che… sia atteso tutto il milieu di Torino al concerto del maestro Riccardo Muti, che questa sera dirigerà la Chicago Symphony Orchestra all’auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto. Un evento organizzato in ogni dettaglio da Allegra Agnelli per raccogliere fondi a favore dell’Istituto di Candiolo, centro di riferimento per la ricerca e la cura delle malattie oncologiche. Il concerto è un’anteprima di MiTo Settembre Musica, ma anche la prima tappa italiana della tournée europea dell’orchestra statunitense e rientra nel panel della stagione 2023-2024 di Lingotto Musica che compie trent'anni. Dopo le note del maestro Muti, cena rigorosamente a inviti al ristorante La Pista del Lingotto (offerta libera, purché generosa). E visto che si parla di donazioni, farà piacere a Donna Allegra sapere che tra coloro che hanno già confermato spiccano i presidenti delle due fondazioni bancarie cittadine, Fabrizio Palenzona e Francesco Profumo.