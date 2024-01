Dl Energia: Appendino contro Meloni e Salvini su trivelle

"Evidentemente sono finiti i tempi in cui Salvini andava in giro con la fantastica felpa di ordinanza 'stop trivelle'. Cito Salvini: 'io vado a votare sì a quel referendum, e spero che siano in tanti a farlo perché il nostro petrolio e la nostra ricchezza è il nostro paesaggio, l'agricoltura, il turismo, il mare, la pesca e non qualche buco nell'acqua'. Ma non solo Salvini, Giorgia Meloni: 'rivolgo un appello ai cittadini, non fate passare sotto traccia un referendum molto importante per la qualità del nostro ambiente e per la difesa del nostro mare. Andiamo a votare sì per dire basta alle trivellazioni e a un governo ipocrita'. Ma stava parlando di se stessa nel futuro? Ideologicamente contrari nel 2016, concretamente favorevoli nel 2024. Contro i poteri forti nel 2016, rappresentanti delle lobby più potenti nel 2024". Lo ha detto Chiara Appendino, deputata e vicepresidente del M5s, intervenendo a Montecitorio in dichiarazione di voto sul Dl Energia.