Giorno memoria: ex internato, "sento il dovere del ricordo"

"Questa medaglia aiuta a ricordare il prezzo della libertà riconquistata e il valore della pace, che speriamo presto torni nel mondo". È l'auspicio di Giovanni Frasca Pozzo, 100 anni, internato a Krusevac, in Serbia, durante la seconda guerra mondiale, che oggi ha ricevuto la medaglia d'onore conferita con decreto del presidente della Repubblica, durante la cerimonia per il Giorno della Memoria a Palazzo civico a Torino Con in testa il cappello da alpino che indossava quando è stato catturato, l'8 ottobre 1943, era in prima fila in Sala Rossa, l'unico ancora in vita dei venti internati militari che hanno ricevuto il riconoscimento. "Sono venuto a Torino accompagnando i figli e nipoti dei miei commilitoni - ha detto -. Sono l'ultimo testimone diretto, ma oggi è come se fossimo ancora insieme e ho l'onore di essere presente anche a nome di chi non c'è più. E sento il dovere di trasmettere la memoria della nostra storia - ha aggiunto - per lasciarla in eredità ai giovani, così che possano capire quello che abbiamo vissuto noi. Questa conoscenza - ha concluso - avrebbe dovuto impedire altri campi di battaglia invece ce ne sono ancora e spero che questa medaglia ricordi a tutti il valore della pace".