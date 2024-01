Rabbino di Torino, "nel 1938 si sapeva dove scappare, oggi no"

"Quest'anno, nel partecipare al Giorno della Memoria, ci sentiamo un po' imbarazzati, dopo il 7 ottobre e tutto quello che è successo, perché da quella data assistiamo a eventi che ci lasciano sgomenti. Auspico che questa giornata non abbia più lo scopo di compiangere gli ebrei morti, ma abbia l'obiettivo concreto di evitare che il rischio possa succedere di nuovo. Purtroppo di questi tempi c'è una tragica differenza rispetto al 1938. Nel '38, chi poteva, sapeva dove scappare, oggi purtroppo non sappiamo neanche più dove scappare". È uno dei passaggi dell'intervento del rabbino capo di Torino, Ariel Finzi, alla cerimonia a Palazzo civico. "Eventi che ci lasciano sgomenti - osserva -, come il processo a Israele per crimini contro l'umanità intentato dal Sudafrica, che ci ricorda altri processi della storia o della letteratura, come quello a Dreyfus o a Shylock. O la Croce Rossa che non ha mai visitato i prigionieri israeliani, i movimenti femministi che anziché schierarsi in difesa delle donne massacrate e violentate hanno avuto atteggiamenti come quelli forse di cento anni fa, o i movimenti studenteschi che bruciano la bandiera israeliana e professori universitari che incitano al boicottaggio. E il mondo civile - conclude rispetto la conflitto in corso a Gaza - che, forse per l'unica volta nella storia, quando c'è una guerra fra una tirannia e una democrazia si schiera dalla parte della tirannia e pensa che la tirannia voglia la pace e la democrazia voglia la guerra".