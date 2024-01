Giorno memoria: Lo Russo, difendere libertà e democrazia

"Esistono valori che vanno e devono andare oltre ogni opinione personale, che vanno diffusi e protetti, i valori di libertà e democrazia che non possono essere messi da parte mai". A dirlo è stato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel suo intervento alla cerimonia per il Giorno della Memoria in Sala Rossa. "Viviamo tempi complessi" riflette, sottolineando che "il conflitto in Israele e Palestina ci pone di fronte a un rischio a cui dobbiamo prestare attenzione. Ci troviamo infatti sempre più frequentemente di fronte a nuovi fenomeni di revisionismo, a rigurgiti di antisemitismo che non possiamo e non dobbiamo ignorare ed è per questo che oggi più che mai - prosegue -, non dobbiamo commettere il gravissimo errore prospettico di sovrapporre e confondere le scelte politiche di un governo ai temi legati a una delle più grandi tragedie del '900 che ha riguardato il popolo ebraico, che abbiamo il dovere di non far sentire mai solo". Lo Russo ribadisce poi: "Confermiamo con chiarezza e risolutezza la condanna netta per qualsiasi forma di antisemitismo, per qualsiasi forma di aggressione e prevaricazione. Vogliamo continuare a chiedere e a promuovere la pace di cui dobbiamo essere costruttori sempre e dobbiamo farlo nel nostro quotidiano. Ed è questo, forse, il significato profondo del Giorno della memoria, lavorare per costruire la pace. Coltivare la memoria - conclude - non significa solo tramandare un ricordo, ma farsi testimoni con le azioni prima ancora che con le parole".