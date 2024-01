Frana al Frejus, in autunno cantieri per galleria ferrovia

Saranno avviati in autunno i cantieri per la riapertura della galleria della linea ferroviaria internazionale tra l'Italia e la Francia interrotta per una frana caduta a fine estate nel territorio di Freney (Francia). Lo rende noto Sncf Reseau, che oggi ha illustrato i lavori per la messa in sicurezza della parete della montagna di La Praz dalla quale si sono staccati 15mila metri cubi di rocce, finendo sulla ferrovia e sulla strada dipartimentale 1006, bloccate dal 27 agosto, nonché sull'autostrada A43, dove circolazione è consentita su 2 corsie anziché 4. Attualmente si lavora per la messa in sicurezza della montagna franata. Per bloccare la frana che incombe sulla galleria e mettere la linea ferroviaria in sicurezza Sncf Reseau impiega 6 mezzi radiocomandati, tre escavatori e altrettanti cingolati, utilizzati 7 giorni su 7, sotto la guida di equipe ingegneristiche. Un numero di mezzi telecomandati a distanza "che avviene per la prima volta" in modo così massiccio, sottolinea la società francese. In parallelo procedono i lavori, coordinati dal diparimento della Savoia, per mettere in sicurezza l'intera falesia, in una montagna particolarmente soggetta a frane. Dovrebbero concludersi nel primo semestre 2024. Gli interventi vengono eseguiti dall'alto verso il basso per 'spurgare' le zone instabili e posare reti metalliche per imbrigliare le rocce e quindi evitare nuove cadute di massi. La galleria de la Breche, dove è interrotta la ferrovia dal 27 agosto, pochi chilometri al di là del tunnel ferroviario del Frejus, è lunga 300 metri. La ferrovia, che fa parte della linea storica Torino-Lione, su cui transitano i treni ad alta velocità Milano-Parigi è bloccata da Oulx (Torino) a Saint-Jean de Maurienne (in Francia). Su quel tratto dall'11 gennaio scorso Sncf Voyageurs gestisce un bus sostitutivo per i passeggeri dell'alta velocità, un servizio attualmente previsto fino al 24 gennaio.