Gtt conferma il piano di assunzioni anche nel 2024

Dopo un 2023 con 123 autisti, 18 operai e un laureato assunti, Gtt prosegue anche quest'anno con il piano assunzioni e conferma anche la selezione permanente dedicata ai guidatori. "Il 2024 - spiega l'ad Serena Lancione, - non sarà da meno dell'anno precedente. L'azienda prevede un analogo piano di assunzione in diverse aree professionali e a gennaio sono già entrati in servizio 24 autisti, di cui 19 destinati al servizio urbano-suburbano di Torino e 5 al servizio dell'area extraurbana di Ivrea, mentre ieri si è tenuto il welcome day per altri 12 autisti che entrano a far parte del team Gtt". Circa un centinaio, nel corso dell'anno, gli autisti che saranno assunti con contratto a tempo indeterminato full time, attraverso una selezione permanente di candidati. Inoltre, è al momento in corso la selezione per l'assunzione di 7 operatori di manutenzione - area meccanica o elettrotecnica con contratto di apprendistato professionalizzante, e nei prossimi mesi sono previste opportunità lavorative per altre 22 posizioni analoghe. Gtt selezionerà, inoltre, personale laureato da inserire in un team di professionisti nei diversi ambiti aziendali.