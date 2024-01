Regionali, Piemonte: nel Pd torna il caminetto

“Alla fine la patata bollente ce la ritroveremo noi”. Il tavolo con il Movimento 5 stelle è rimasto vuoto fino a data da destinarsi e le trattative proseguono a Roma, le speranze di un’intesa sono asintoticamente prossime allo zero, il tempo che manca alle elezioni sempre meno e nel Pd piemontese lo sconcerto si sta trasformando in frustrazione per un’altra tornata elettorale che produrrà l’ennesima analisi della sconfitta. Elezioni regionali ed europee restano due nebulose: da una parte i candidati sono troppi, dall’altra non ce ne sono. Con o senza grillini, prosegue il testa a testa tra Daniele Valle e Chiara Gribaudo: il Pd non ha ancora deciso chi dei due rappresenterà il centrosinistra alle prossime regionali e neanche sa come fare a scegliere, dal momento che nessuno dei due si è rivelato determinante nella missione dichiarata di allargare il perimetro della coalizione.

