Lo Russo, morte Segre in Giorno Memoria è passaggio di testimone

"Con la morte di Bruno Segre perdiamo un punto di riferimento nella lotta per i diritti, da sempre in prima linea in difesa della democrazia, della libertà e dei valori della Resistenza. La sua scomparsa, nel giorno in cui celebriamo il valore della memoria, è un simbolico passaggio di testimone". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. "Sta a noi, ora più che mai - aggiunge -, seguire il suo esempio e tramandare il suo insegnamento. A Bruno va il nostro profondo ringraziamento, per il suo esempio e il suo impegno, mentre ai suoi cari vanno sincere condoglianze".