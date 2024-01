Pg del Piemonte, politica pensa all'orsa e non a Ivrea

La politica ha pensato all'uccisione dell'orsa ma non ai gravi problemi degli uffici giudiziari di Ivrea, e a cambiare la situazione non è bastato nemmeno il clamore destato dall'incidente ferroviario di Brandizzo. È l'opinione espressa da Sabrina Noce, procuratore generale del Piemonte, oggi a Torino nella sua relazione all'inaugurazione dell'anno giudiziario. "Voglio ricordare - si legge - che in quel periodo è stato convertito il cosiddetto decreto Caivano, con il quale il legislatore, per accontentare l'opinione pubblica, commossa per l'uccisione di un'orsa, ha inserito l'aggravante speciale per l'abbattimento dell'orso marsicano rispetto a quello Trentino. Non è bastato invece il clamore suscitato dalla strage di 5 laboratori sui binari di Brandizzo". Il pg Noce, così come il presidente della Corte d'appello di Torino, Edoardo Barelli Innocenti, si è soffermata sul caso Ivrea, che è "la peggiore in Italia" per scopertura di organici ("circa il 90% rispetto al fabbisogno") e carichi di lavoro. Un contesto "desolante" in cui "devo segnalare due aspetti di straordinaria gravità: la mortificazione delle aspettative di giustizia dei cittadini del circondario e il fatto che ciò sia noto alla criminalità locale, che, come emerge da alcune intercettazioni telefoniche, sceglie obiettivi che rientrano nella competenza della procura".