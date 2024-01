Caso Pozzolo: Delmastro ribadisce, "io non ero sulla scena"

"Ho reso un'intervista nell'immediatezza del fatto. Per il resto ho parlato con la magistratura in qualità di testimone eppure non era sulla scena in quel momento". Lo ha ribadito il sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro rispondendo, oggi a Torino a margine dell'inaugurazione dell'area giudiziario, a una domanda sul caso Pozzolo. Quanto alla figura di Pablito Morello, il suo capo scorta (ora in ferie e alla vigilia della pensione), che è uno dei testimoni principali della vicenda, Delmastro ha detto "me lo hanno messo, l'ho preso, fine: non riesco a capire dove vogliate arrivare".