Giorno Memoria: Medaglie d'Onore a 4 alessandrini deportati

A Giuseppe Novelli e Armando Peira, di Acqui Terme), Michele Bruno, di Rocchetta Ligure, Giuseppe Degiovanni, di Casale Monferrato, sono state conferite le Medaglie d'Onore, per la provincia di Alessandria, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Riconoscimento alla memoria degli ex deportati e internati nei lager nazisti. A ritirarle in Prefettura, oggi, i familiari. "Una cerimonia, proprio nel Giorno della Memoria, per dare risalto a tutti i cittadini e cittadine inviati nei campi di concentramento in quegli anni bui. Molti non sono neanche potuti ritornare - sottolinea il prefetto Alessandra Vinciguerra - Ci rimane il ricordo da parte dei parenti in vita. Grazie a loro questi riconoscimenti d'onore alla memoria ci ricorderanno sempre quello che è successo. Ma grazie anche a coloro che, tornati dopo indicibili sofferenze, sono stati in grado di trasformare quella sofferenza in bene, in positività per gli italiani di oggi. Per dare vita a tutti quei valori democratici di pace e solidarietà che farciscono la nostra Costituzione. Li dobbiamo sempre ricordare e ringraziare". Presente anche a Palazzo Ghilini una rappresentanza della Consulta provinciale degli studenti, presieduta da Pierpaolo Ceccarelli. "La nostra generazione ricorderà a lungo gli anni della Shoah, non solo nel Giorno della Memoria ma tutti i giorni per tutto l'anno per tutti gli anni. Questa generazione non permetterà mai più a nessuno di far apparire agli occhi della civiltà quello che è stato l'orrore, gli anni bui della nostra storia".