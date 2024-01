Sinner: Lo Russo, ha saputo accendere la passione per lo sport

"Fenomenale Jannik Sinner! Applausi al nostro campione che con la vittoria degli Australian Open conquista il suo primo torneo del Grande Slam. Torino si è innamorata di Sinner durante le sue favolose Nitto Atp Finals, e stamattina tantissime persone si sono ritrovate alla Nuvola Lavazza a tifare per lui: un'altra grande vittoria per Jannik, che ha saputo davvero accendere la passione per lo sport!". Così, sui social, il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, celebra il successo del tennista azzurro. "Complimenti a Medvedev per la grande finale - aggiunge -, e ancora applausi al nuovo campione degli Australian Open, Jannik Sinner!".