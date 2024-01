PIAZZATE

Sono tornati No Vax e No Pass, ora si danno all'agricoltura

I protestatari in servizio permanente effettivo cavalcano i trattori e scendono in piazza Castello. Bruciata una bandiera dell'Unione europea. A promuovere l'iniziativa la "Variante torinese", in prima fila contro i vaccini e le misure anti Covid

Erano in piazza contro la dittatura di vaccini e restrizioni, adombrando misteriosi complotti e deviazioni autoritarie, oggi sempre gli stessi soffiano sulla protesta dei trattori. Dicono di voler “difendere l’agricoltura italiana” e da un palco improvvisato in piazza Castello, nel centro di Torino, hanno bruciato la bandiera dell’Europa. A promuovere l’iniziativa è la cosiddetta “Variante torinese”, sigla nata nel 2020 per opporsi alle misure di contenimento della pandemia e alle campagne di vaccinazione contro il Covid, e da un meglio precisato “Comitato per i diritti umani Piemonte”.

Sul palco il leader della Variante Marco Liccione ha dato fuoco a una bandiera dell’Unione Europea: “L’ho fatto perché la Ue ha fallito e vogliamo uscirne”, ha detto. Alla protesta hanno partecipato “centinaia di persone”, secondo gli organizzatori, qualche decina in realtà contando pure i molti i passanti che si sono fermati incuriositi. Su cartelli e striscioni i manifestanti hanno scritto, tra l’altro, “La nostra terra è la nostra vita”, “Difendiamo l’agricoltura italiana dagli interessi delle multinazionali e dalla nostra politica incapace di reagire”, “Salviamo la nostra agricoltura dagli abusi alimentari”. Poche idee e molto confuse.