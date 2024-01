Intesa SP: Gros-Pietro punta al quinto mandato

Mai fare i conti senza l’oste. Soprattutto se il piatto è assai prelibato e il posto è occupato da un commensale restio a lasciare il tavolo. E così mentre tutti – e lo stesso interessato, pur dissimulando il reale interesse dietro formule di rito (“Non ho mai avuto ansie di futuro”) – danno per altamente probabile l’approdo di Francesco Profumo alla presidenza di Intesa Sanpaolo, dal secondo piano del Palazzo delle Colonne, dove ha sede il quartier generale della banca predicano cautela. Non è affatto detto, dicono dall’entourage di Messina, che Gian Maria Gros-Pietro si faccia da parte e che alla scadenza del suo quarto mandato – il primo risale all’ormai lontano 2016 (peraltro dopo essere stato dal maggio 2013 presidente del Consiglio di gestione nell’allora governance duale) – si debba trovare un nuovo inquilino per Ca’ de Sass (e per quella ormai secondaria di piazza San Carlo a Torino). Anzi, a dirla tutta in barba alla carta d’identità – compirà 82 anni tra qualche giorno (il 4 febbraio) – l’economista torinese non solo mostra una forma smagliante ma è pure determinato a restare.

Servizio su Più che Profumo puzza di bruciato. Non c'è Intesa sul dopo Gros-Pietro - LOSPIFFERO.COM