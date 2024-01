Agenzie dell'UE incontrano il mercato piemontese

Per la prima volta in Europa, ben 13 Agenzie dell’Unione Europea si riuniscono a Torino per presentare le proprie attività, le necessità di fornitura e le opportunità di collaborazione e di business proposte alle imprese del territorio. L’evento ha come obiettivo quello di avvicinare il mondo dell’impresa privata a quello delle Istituzioni Europee che regolarmente si riforniscono di beni e servizi attraverso gare internazionali aperte anche alle nostre pmi. Saranno quindi illustrate alle aziende le strategie di acquisto e i regolamenti che li normano, le modalità di monitoraggio delle opportunità e le competenze richieste per partecipare con successo alle gare. Saranno presenti anche aziende del territorio che sono già regolari fornitrici delle Agenzie UE. L’evento, organizzato da Ceipiemonte e dalla Camera di commercio di Torino, nell'ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network, è promosso dalla European Training Foundation, in collaborazione con il Network of Agencies Procurement Officers. L’iniziativa rientra nel Progetto Tender, finanziato dalla Camera di commercio di Torino, Camera di commercio di Cuneo e Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.