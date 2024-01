Morta ex assessore regionale Cotto

E' morta ieri sera ad Asti, per un malore improvviso, Mariangela Cotto, assessore regionale alle Politiche sociali del Piemonte nella giunta presieduta da Enzo Ghigo, dal 2000 al 2005. Aveva 76 anni. Lunghissimo il suo impegno in politica, iniziando nella Democrazia Cristiana fino all'incarico di assessora comunale, sempre con la delega alle Politiche Sociali, ad Asti con la prima giunta guidata dal sindaco Maurizio Rasero; altrettanto intenso il suo impegno nel mondo del volontariato. Aveva creato l'associazione Il Dono del Volo.

Mariangela Cotto, nata ad Asti nel 1947. Protagonista della vita politica astigiana degli ultimi cinquant’anni, aveva iniziato come presidente di Circoscrizione. Laureata in pedagogia, è stata eletta la prima volta in Consiglio regionale nel 1995 nella lista regionale Forza Italia-Polo Popolare-Ccd-An, diventando presidente del Gruppo Cristiani Democratici Uniti (Cdu), poi Forza Italia-Il Polo Popolare dal 21 maggio 1997. Viene rieletta nell’Assemblea legislativa piemontese nel 2000 nella Circoscrizione di Asti per Forza Italia: entra anche a far parte della Giunta regionale come assessora alle Politiche sociali. Il terzo mandato a Palazzo Lascaris coincide con l’VIII legislatura (2005-2010), eletta ancora per Forza Italia nella Circoscrizione astigiana. Dal 28 novembre 2007 è vicepresidente del Consiglio regionale. Da sempre attiva nel mondo del volontariato, è stata anche assessora comunale ai Servizi sociali ad Asti.