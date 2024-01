Vivibanca, raddoppia la raccolta diretta a 647,3 milioni

ViViBanca - gruppo bancario privato e indipendente specializzato nel credito alle famiglie attraverso la cessione del quinto, i prestiti personali e l'anticipo del Tfs, nei finanziamenti alle piccole e medie imprese, oltre che nella raccolta sul mercato retail - ha visto nel 2023 "il suo miglior anno di sempre in termini di funding": l'istituto ha infatti raggiunto la somma di 647,3 milioni di raccolta diretta, segnando una crescita del 100% rispetto al 2022 I conti in Time Deposit si confermano il caposaldo di ViViBanca, con uno stock di 504,5mln. Il 2023 è stato l'anno migliore di sempre anche per quanto riguarda gli stock impieghi, pari al 63% in più di risorse finanziarie rispetto al 2022: 782,6 milioni contro i 481,5 dell'anno precedente. In questo caso, è il comparto della cessione del quinto Tfs a distinguersi nei conti della banca, che ha raggiunto stock impieghi pari a 664,4 milioni. Aumenta anche il capitale sociale dell'istituto che passa da 48,5 milioni del 2022 a 63 milioni del 2023.