Iren Smart Solutions e Legacoop insieme per energie rinnovabili

Promuovere progetti che favoriscano la diffusione di energie rinnovabili, il risparmio energetico e l'efficientamento energetico, attraverso la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. E' quanto prevede il protocollo di intesa tra Iren Smart Solutions (gruppo Iren) e Legacoop, siglato all'indomani della pubblicazione del decreto del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sulle comunità energetiche. L'intesa prevede anche la costituzione di nuove comunità energetiche e sistemi di autoconsumo diffuso, la partecipazione ai bandi del Pnrr in materia, lo sviluppo di sistemi agro-voltaici e parchi agrisolari. "Iren Smart Solutions è attiva nel settore delle rinnovabili e sta sviluppando progetti per promuovere sul territorio nazionale la diffusione della produzione distribuita. Il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima recentemente approvato stabilisce gli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell'energia e competitività, sviluppo e mobilità sostenibile. Iren Smart Solutions intende assumere la veste di protagonista a tutto tondo, avvalendosi anche di proficue collaborazioni" afferma l'amministratore delegato di Iren Smart Solutions Roberto Conte. "L'accordo con Iren si inserisce nel quadro di un'attività di partnership che stiamo portando avanti con l'obiettivo di promuovere la transizione energetica tra i nostri associati e favorire la diffusione di progetti per la costituzione di Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa, ritenendola il modello più adatto per la loro gestione" sottolinea il presidente di Legacoop, Simone Gamberini.