Senza fissa dimora, da Regione 150mila euro per tutor sanitari

Nel bilancio della Regione Piemonte ci sono 150mila euro per "interventi di supporto alla presa in carico dei senza fissa dimora da parte del Servizio sanitario regionale, in particolare per la formazione dei 'tutor sociosanitari'". Lo prevede il bilancio di previsione 2024-2026, che ha avuto oggi il via libera dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale per le materie di propria competenza. Dopo le relazioni degli assessori alle Pari opportunità Chiara Caucino e alla Sanità Lugi Icardi, svolte nelle scorse settimane, oggi è toccato all'assessore alle Politiche sociali Maurizio Marrone. Fra gli interventi più significativi, Marrone ha evidenziato "la necessità di migliorare i sistemi informativi rafforzando le procedure per la rendicontazione dei fondi ministeriali degli enti gestori, la cui fluidità pesa sull'erogazione dei fondi statali". "Gli interventi per la disabilità - ha rimarcato - sono sostanzialmente confermati con 13 milioni di euro, così come i progetti per la vita indipendente. Per gli anziani è previsto un milione di euro per il mantenimento del benessere in attuazione del Piano per l'invecchiamento attivo. Sono confermati anche gli interventi per le persone con specifiche fragilità sociali, e il rifinanziamento con 940mila euro del progetto Vita Nascente".