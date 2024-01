Torino: Lo Russo vuole legalizzare il centro sociale Askatasuna

Un piano per “istituzionalizzare” il centro sociale Askatasuna, il covo dell’antagonismo a Torino. Un percorso che inizia oggi con l’approvazione in giunta della delibera che porta la firma della vicesindaca Michela Favaro. Lo strumento con cui verrà recuperato lo stabile al civico 47 di corso Regina Margherita è il Regolamento dei beni comuni, approvato nel 2019 dalla maggioranza pentastellata di Chiara Appendino. Secondo quanto riferito dalla vicesindaca alla maggioranza è giunta a Palazzo Civico una richiesta formale di recupero dell’edificio da parte di cinque cittadini il cui portavoce è Ugo Zamburru, psichiatra noto a Torino per aver fondato il Caffè Basaglia.

