Rasero, "Mariangela Cotto era il territorio"

"Ogni epoca ha espresso donne e uomini che nei rispettivi territori hanno fatto la differenza. Mariangela Cotto è stata sicuramente una di quelle. Non catapultata dall'alto, ma arrivata, come piace dire a me, da una lunga gavetta che, dopo più di venti anni di esperienza in circoscrizione, nella sua San Marzanotto, le ha consentito di ricoprire cariche importanti in Comune, Provincia e Regione". È il ricordo del sindaco e presidente della Provincia di Asti, Maurizio Rasero, alla scomparsa di Mariangela Cotto, 76 anni, in seguito a un malore. "Sempre pronta ad ascoltare tutti e occuparsi di tematiche particolari e delicate come quelle che riguardano gli ultimi, gli indigenti, i più bisognosi - aggiunge Rasero - è stata per me maestra, compagna e amica nel mio percorso amministrativo. Perdiamo un punto di riferimento, una persona buona e moderata capace di riappacificare e ricomporre sovente situazioni critiche con, come diceva lei, la politica delle "e" invece di quella delle "o". Mariangela era il territorio e il territorio non dimenticherà mai il suo impegno e la sua dedizione".