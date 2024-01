Piemonte, Consiglio regionale ricorda in Aula Aldo Gandolfi

Il Consiglio regionale del Piemonte ha ricordato oggi in Aula con un minuto di silenzio Aldo Gandolfi, parlamentare ed ex consigliere e assessore nella prima e nella seconda legislatura, scomparso nel settembre 2021 a 85 anni. "Era una figura molto conosciuta, specie nella città di Ivrea - ha detto il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia - dove ha lavorato alla Olivetti dalla fine degli anni '60 fino al 1991 e molti hanno potuto apprezzarne le qualità umane e politiche, anche per la dedizione e l'impegno con cui ha ricoperto gli incarichi istituzionali". Nato ad Alessandria il 21 maggio 1936, Gandolfi si era laureato in ingegneria elettrotecnica al Politecnico di Torino nel 1960. E' stato componente della direzione nazionale del Partito repubblicano italiano dal 1967 al 1992. Nel 1970 è stato eletto per la prima volta consigliere regionale del Pri, ed è stato assessore ai Trasporti. Rieletto nel 1975, è stato prima presidente della Commissione Urbanistica e Trasporti, poi consigliere segretario dell'Ufficio di presidenza e componente della commissione Bilancio. Gandolfi è stato anche presidente del Csi-Piemonte e presidente del movimento d'azione Giustizia e Libertà.