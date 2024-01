Ravetti (Pd), entro fine legislatura legge su Irccs

Il Pd propone per gli Irccs, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la forma giuridica della Fondazione di diritto pubblico, che "favorisce un recupero del ruolo svolto dagli enti locali". Lo prevede una proposta di legge del consigliere regionale Domenico Ravetti, della quale il proponente sollecita la discussione "entro la fine della legislatura". "Il ricorso a questo modello - spiega Ravetti - permette di instaurare quelle forme di coesione tra pubblico e privato che garantiscono modalità di finanziamento derivanti non solo più esclusivamente da sovvenzioni pubbliche, ma anche da privati che partecipano attraverso erogazioni liberali". "La proposta di legge - aggiunge - mette al centro di questa trasformazione gli enti locali e prevede che la designazione dei componenti del consiglio d'amministrazione sia espressione del presidente della Regione, acquisito il parere vincolante dell'Assemblea regionale, una scelta che coinvolge in prima persona tutto il Consiglio regionale". "Si sta diffondendo in Piemonte - osserva - una fibrillazione che spinge i diversi territori a candidare a Irccs alcune aziende sanitarie. Si tratta sicuramente di un fatto positivo e il Pd è stato un promotore di queste trasformazioni, ma occorre prevedere la governance di questi Istituti".