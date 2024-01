Bruno Segre, per l'addio niente Consiglio Piemonte nel pomeriggio

Il Consiglio regionale del Piemonte non si riunirà oggi in seduta pomeridiana, per permettere ai consiglieri che lo desiderano di recarsi alla camera ardente o di partecipare al commiato al cimitero per Bruno Segre, il partigiano, avvocato e giornalista morto a 105 anni nel Giorno della memoria, il 27 gennaio scorso. Lo ha annunciato il presidente dell'Assemblea legislativa, Stefano Allasia, alla fine della seduta del mattino. Alla ripresa ci sarà solo la discussione delle interpellanze, ha detto Allasia, poi la seduta sarà chiusa. La camera ardente, allestita questa mattina al Polo del '900, resterà infatti aperto solo fino al primo pomeriggio di oggi e seguirà il commiato al tempio crematorio del cimitero Monumentale.