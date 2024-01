Lega: ex senatore Iwobi passa a Forza Italia

L’ex senatore della Lega Toni Iwobi lascia il partito di Matteo Salvini e da oggi passa a Forza Italia. Ad annunciarlo è lo stesso ex parlamentare con un messaggio sui social dove spiega i motivi dell’addio. “Cari Amici, oggi condivido con voi la mia decisione di lasciare, dopo 30 anni di militanza, il partito Lega per Salvini Premier per iniziare un nuovo percorso politico – scrive Iwobi –. Questa scelta, seppur difficile, è stata ponderata e riflette un cambiamento profondo nel mio percorso politico e personale. Il mio percorso politico continuerà in Forza Italia che – aggiunge – fin da subito ha compreso la mia attitudine ed esperienza sui temi legati alla cooperazione internazionale: guardo al futuro con ottimismo e determinazione, pronto a continuare il mio impegno al servizio dei cittadini e a difendere le mie convinzioni con rinnovato impegno”.

