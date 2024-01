Tronchetti, alla guida di Confindustria chi promuove merito

"Chiunque faccia il presidente di Confindustria dovrà avere un direttore generale bravissimo, un capo ufficio studi molto bravo e funzionari rispettati nell'amministrazione che vede in loro dei partner per costruire qualcosa di meglio". Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo del gruppo Pirelli, a margine dell'appuntamento di apertura dell'anno di Torino capitale d'impresa. "È molto importante - ha aggiunto - che ci sia un rapporto fra mondo delle imprese e delle istituzioni con professionalità alte. Quindi è importante che m a una burocrazia di alta qualità corrisponda all'interno di Confindustria un livello di competenze professionali che siano guidate da un presidente che voglia continuare a promuovere il merito e la qualità. È un momento davvero importante in cui si può dare una svolta. Il Paese ha una grande opportunità e insieme al governo si può costruire un futuro. Bisogna però avere persone valide che si dedichino alle istituzioni".