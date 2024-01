Askatasuna: Viale (Radicali), molti dubbi sulla delibera del Comune

"Molti dubbi e perplessità sulla delibera di giunta che avvia un percorso di restituzione alla città dell'immobile occupato di corso Regina 47, che non può essere ristrutturato e restituito ai violenti". Ad esprimerli è il consigliere di maggioranza di Radicali +Europa che, in riferimento alla delibera su Askatasuna, propone "una modifica al Regolamento Beni Comuni, affinché la rinuncia alla violenza sia una condizione pregiudiziale di ogni progetto". Viale rileva che quel regolamento fu approvato il 2 dicembre 2019 "con il solo voto favorevole della maggioranza pentastellata, non del sindaco Lo Russo e degli attuali assessori Tresso, Foglietta e Carretta, all'epoca consiglieri comunali. In ogni caso bisogna superare l'ambiguità di quel regolamento e chiarire che ogni rapporto con la Città non può prescindere dalla rinuncia alla violenza e ai metodi violenti. Non sarò certamente io - precisa - a oppormi alla normalizzazione e alla nuova vita dello stabile di corso Regina 47 con nuovi soggetti, ma non sono disposto a farmi prendere in giro, per cui un 'bene comune' non potrà essere il fulcro di tutte le azioni violente all'università, nei cortei torinesi e in Val di Susa".