GRANA PADANA

Funambolo tra Vannacci e il Nord. Piemonte cruciale per Salvini

Fallita la svolta nazional-populista, il leader della Lega deve cercare di recuperare voti nel bacino tradizionale (già in gran parte svuotato). La candidatura del generale potrebbe scatenare reazioni a catena dopo il Veneto. L'analisi del politologo Panarari

“Le forze populiste sono portatrici di contraddizioni perché vogliono tenere tutto insieme. Ma le contraddizioni di un partito che aspira a essere pigliatutto, esplodono e i nodi vengono al pettine. Tanto più se si tratta di tenere insieme bacini elettorali che hanno interessi diversi, come nel caso della Lega”. Nodi, quelli indicati dal politologo Massimiliano Panarari, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, che per il partito di Matteo Salvini potrebbero presto incontrare il pettine delle elezioni europee, rischiando di pagare un prezzo molto alto se l’esito del voto lascerà la Lega al di sotto dell’8%, con conseguenze che molti non esitano a definire telluriche per la stessa leadership. Un contesto in cui non possono che assumere ulteriore rilevanza altre consultazioni, in particolare quelle regionali in Piemonte, unica regione del Nord ad andare alle urne insieme all’Europa.

Di fronte a un quadro come quello che lei delinea, professor Panarari, si può dire che quei nodi di cui Salvini rischia di restare vittima politica li abbia creati proprio lui, forse giocando troppo d’azzardo con il proposito di rincorrere il partito di Giorgia Meloni?

“Certo. L’elemento che la Lega di Salvini si trascina come situazione problematica è che il suo insediamento elettorale continua ad essere quello del Nord perché il salto verso il partito di estrema destra sovranista e populista non ha funzionato, anche perché il mercato è già saturato da Fratelli d’Italia”.

Ma puntando al partito non più nordista ha finito col perdere voti al Nord senza far breccia oltre la linea gotica. Un errore strategico, cui può ancora porre rimedio?

“Salvini, per salvare la sua leadership ha bisogno di quella che potremo definire la commedia degli equivoci: rappresentare dei segmenti dell’opinione pubblica che tenga tutte le posizioni. Questo lo porta, per esempio, a non mollare sul terzo mandato per mandare un messaggio ai governatori, in primi a Luca Zaia che è un suo competitor, ma anche una garanzia per la Lega. Non può, d’altro canto, non può mollare neppure il progetto del ponte sullo Stretto, quasi a coronamento dell’idea del partito nazionale, in particolare in Sicilia storico granaio delle destre”.

Un’impresa, all’apparenza difficile. Ci riuscirà?

“Dovrà continuare in quest’operazione funambolica”.

Ammesso che il segretario riesca a camminare sulla fune, saranno in grado di farlo anche dirigenti e candidati del partito, magari in una regione come il Piemonte dove nel 2019 la Lega superò il 37% e oggi deve far di tutto per arginare FdI sperando di dividere per tre il risultato di cinque anni fa?

“Il Piemonte, sotto questo punto di vista, rappresenterà una cartina di tornasole importantissima. Ci sono dirigenti di rilievo che vengono da quella regione, lì la Lega alle ultime regionali ha avuto un risultato notevolissimo, in passato i voti piemontesi ebbero un’importanza fondamentale, la regione non esprime un governatore leghista, ma Alberto Cirio è una figura molto trasversale con una connotazione decisamente moderata, con grandi capacità di coalizione che in questo caso rappresenta il massimo per il centrodestra e anche la Lega ne potrebbe trarre vantaggio. Anche in questo caso Salvini tenterà di procedere con questo equilibrismo, fino a quando i risultati elettorali scioglieranno i nodi”.

Continuerà ad andare in scena la commedia degli equivoci?

“La commedia degli equivoci è radicata in molti livelli. Il gruppo dirigente della Lega con l’eccezione dei presidenti di Regione e i loro inner circle, è fortemente salvinizzato, immagine di un partito fortemente cesarista. Il punto è che anche se sul territorio prevalentemente il partito è rappresentato da questi gruppi dirigenti, i ceti sociali che tradizionalmente hanno votato Lega andavano e vanno alla ricerca di istanze a loro favorevoli e dei loro interessi materiali, accettando anche elementi non congruenti con le loro idee non estremiste tipiche dei ceti produttivi. Questo è evidente in Veneto dove, non a caso, si è scatenata la questione sulla candidatura del generale Roberto Vannacci. Una protesta in cui si può leggere anche un’ultima chiamata, dopo la quale tutti i nodi per Salvini verranno al pettine, soprattutto se l’esito elettorale europeo sarà inferiore all’8%”.

In Piemonte è immaginabile una reazione come quella di una parte della Lega veneta di fronte all’ipotesi della candidatura in più circoscrizioni o addirittura in tutte di Vannacci, tanto più considerata la concmitanta del voto europeo e regionale?

“Dal Piemonte, tra l’altro, arriva una figura di spicco come il capogruppo alla Canera Riccardo Molinari, un dirigente salvinizzato, ma con una storia tutt’altro che populista e men che meno estremista. Ricordo questo perché la questione Vannacci potrebbe provocare l’effetto palla di neve, ovvero di rovescio con un risultato al di sotto dell’8 per cento alle europee la palla di neve può diventare slavina, aprendo a quelle critiche e contestazioni fino ad ora compresse nella Lega in maniera impressionante. Vannacci può essere un detonatore, che in Piemonte potrebbe venire disattivato proprio dalla presenza di Cirio a capo di una squadra vincente in cui tutti i dissapori possono essere molto se non del tutto attenuati. Resta il fatto che nel caso in cui il generale venisse candidato in varie circoscrizioni, specie proprio al Nord, molti maggiorenti potrebbero insorgere, magari incominciando proprio dal Piemonte. Segnali, anzi avvertimenti, che Salvini farebbe bene tenere più che in debita considerazione”.