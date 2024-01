Radicali, intitolare una via di Torino a Bruno Segre

Intitolare una via di Torino a Bruno Segre è la richiesta che l'associazione radicale Adelaide Aglietta ha inviato oggi alla commissione toponomastica del Comune in occasione della cerimonia funebre per l'avvocato ed ex partigiano morto il 27 gennaio a 105 anni. La strada in questione dovrebbe essere, nelle intenzioni dei proponenti, il tratto di via del Carmine compreso tra piazza Savoia e piazzetta Antonicelli. "Da un lato - spiegano i coordinatori dell'associazione, Lorenzo Cabulliese, Giorgio Maracich e Andrea Turi - il monumento alle leggi Siccardi, l'unico monumento alla laicità in Italia, dove l'avvocato ogni 20 settembre ricordava la Breccia di Porta Pia e il concetto di 'Libera Chiesa in libero Stato'. Dall'altro il Polo del '900, il centro culturale più importante di Torino, sede di rilevanti archivi e del Museo della Resistenza, un luogo molto caro a Segre". "Comprendiamo - affermano - la difficoltà nel rinominare una via della città e anche la normativa che prevederebbe dieci anni dalla scomparsa per le intitolazioni, ma è possibile chiedere una deroga. Ci auguriamo che la Città di Torino e nella fattispecie la sua Commissione toponomastica possano omaggiare così uno dei suoi più illustri cittadini affinché non venga mai dimenticato".