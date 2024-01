Lega: Panarari, “Salvini alla prova del fuoco”

“Le forze populiste sono portatrici di contraddizioni perché vogliono tenere tutto insieme. Ma le contraddizioni di un partito che aspira a essere pigliatutto, esplodono e i nodi vengono al pettine. Tanto più se si tratta di tenere insieme bacini elettorali che hanno interessi diversi, come nel caso della Lega”. Nodi, quelli indicati dal politologo Massimiliano Panarari, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, che per il partito di Matteo Salvini potrebbero presto incontrare il pettine delle elezioni europee, rischiando di pagare un prezzo molto alto se l’esito del voto lascerà la Lega al di sotto dell’8%, con conseguenze che molti non esitano a definire telluriche per la stessa leadership. Un contesto in cui non possono che assumere ulteriore rilevanza altre consultazioni, in particolare quelle regionali in Piemonte, unica regione del Nord ad andare alle urne insieme all’Europa.

