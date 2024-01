Proteste agricoltori: da Torino un centinaio verso Bruxelles

Un centinaio di agricoltori del Torinese ha risposto all'invito alla mobilitazione lanciato da Coldiretti per una grande manifestazione a Bruxelles "per fermare le politiche europee che minacciano l'agricoltura italiana". "Una chiamata a raccolta organizzata in Europa, dove serve fare sentire, forte, la voce delle nostre aziende agricole - spiega il presidente di Coldiretti Torino, Bruno Mecca Cici - è una mobilitazione in vista del vertice europeo che sta avendo una grande risposta da parte dei nostri soci, a dimostrazione di quanto la nostra agricoltura senta sulla propria pelle l'effetto di politiche europee sconsiderate che limitano le funzioni dell'agricoltura preziose per tutta la società: dalla produzione di cibo naturale e non sintetico, fino al presidio contro il dissesto del territorio". La manifestazione è indetta in occasione del Vertice europeo straordinario sul bilancio dell'Ue, al quale partecipa anche il premier Giorgia Meloni, in cui la Commissione europea presenterà la proposta per la deroga alle norme Ue sull'obbligo di mantenere i terreni incolti previsto dalla Politica agricola comune (Pac). "L'appuntamento "Non è l'Europa che vogliamo" - spiega Coldiretti Torino - è per giovedì 1 febbraio alle 9 in Place du Luxembourg, di fronte al Parlamento europeo, dove assieme al presidente della Coldiretti Ettore Prandini ci saranno oltre un migliaio di contadini e allevatori provenienti da tutta Italia per sostenere la proposta e denunciare, con eclatanti azioni dimostrative, gli effetti delle politiche europee che mettono in pericolo la sopravvivenza delle campagne".