Cirio su Askatasuna, "io da quattro anni sotto scorta"

"Forse non sono la persona più indicata per dare un parere perché è da quattro anni che vivo sotto scorta. Dico solo che se non c'è legalità non ci deve essere libertà". Così oggi il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha risposto a chi gli chiedeva un commento sull'accordo fra il comune di Torino e il centro sociale Askatasuna sulla cogestione di una parte dell'immobile in cui da trent'anni si è insediato il sodalizio. "Non conosco il dettaglio - aggiunge - e non entro nel merito. Chiunque ha il diritto ad esprimere il proprio pensiero, quale esso sia, però deve essere essere garantito il presupposto della legalità". Il presidente Cirio, ricordando di "avere ricevuto minacce", ha fatto riferimento ai volantini apparsi il 30 settembre del 2020 sul muro esterno del centro sociale Askatasuna dove era raffigurato come Aldo Moro rapito dalle Brigate Rosse. Le indagini portarono a identificare e a indagare come i presunti autori quattro giovani appartenenti al Collettivo Universitario Autonomo. L'iniziativa non è stata ricondotta al centro sociale ma Cirio ha fatto presente che "i volantini arrivavano da ambienti dell'area antagonista". "Se mi sento ancora minacciato? Non devo decidere io" ha aggiunto.