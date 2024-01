Askatasuna: Rossi (Pd), sosteniamo scelta coraggiosa di Lo Russo

"La polemica della destra sulla delibera del Comune di Torino è strumentale e punta solo a racimolare qualche voto". Lo afferma il segretario del Partito Democratico del Piemonte, Domenico Rossi. "Il sindaco Lo Russo, la sua giunta e la maggioranza - prosegue il rappresentante dem - hanno fatto una scelta coraggiosa che guarda al futuro. C'è una visione che punta sul dialogo, il rispetto della legalità e l'amministrazione condivisa attraverso il coinvolgimento di un gruppo di cittadini che valorizzerà uno spazio importante per la città. Il buon esito del progetto - aggiunge Rossi - dipenderà dall'impegno e la responsabilità di tutti i soggetti. Si tratta di una frontiera della co-progettazione che consente di passare da una situazione di stallo e decennale conflittualità al dialogo con realtà diverse. E' un percorso partecipativo portato avanti dalle istituzioni e dai cittadini: si ripristinano legalità e sicurezza mentre si tengono insieme il valore sociale dei progetti e la partecipazione dei cittadini". "La democrazia è un sistema complesso e richiede l'impegno di tutti. Perché è questo che la politica deve fare, mediare il conflitto e trovare soluzioni per il bene comune. Proprio sulla capacità di scegliere, trovare soluzioni e metterle in pratica - conclude Domenico Rossi - si misura la differenza tra la destra e la sinistra. Da chi specula politicamente e cerca di polarizzare questo percorso non prendiamo lezioni".