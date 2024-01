Confagricoltura, "le imprese devono crescere, non essere frenate"

"Quello che le imprese devono fare è crescere: America e Asia corrono, l'Europa invece regolamenta. In questo contesto è difficile per gli europei competere": lo ha affermato il presidente di Confagricoltura Massimo Giansanti, intervenuto oggi a Torino al convegno 'La sostenibilità come fattore di crescita delle aziende del settore agroalimentare' organizzato dal Gambero Rosso nella sede di Intesa Sanpaolo. "In Italia - ha rimarcato Giansanti - un piano pluriennale di crescita e conquista dei mercati non c'è. A un certo momento non si è più guardato alla crescita, e ora ci troviamo con un settore esposto, non in grado di competere sui mercati globali. Oggi non c'è più protezione, e se Trump dovesse vincere le elezioni prepariamoci, perché sarà ancora più difficile. Credo sia arrivato il momento di sederci a un tavolo per una riflessione serie e per darci degli obiettivi, che per noi sono innanzitutto produttività e competitività".