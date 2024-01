M5s, giunta Piemonte scongiuri rincari per treni e bus

Il gruppo regionale M5s in Piemonte chiede alla giunta di attivarsi "per scongiurare i rincari dei treni regionali e dei bus extraurbani", aumentando gli investimenti nel settore. "Aumenta ancora - sottolineano i pentastellati - il costo dei biglietti per i treni regionali e i bus extraurbani. Dopo gli incrementi della scorsa estate, contro il quale il Movimento 5 Stelle si è battuto più volte, l'Agenzia per la mobilità piemontese alzerà nuovamente i prezzi dal 1 luglio 2024. Si parla di un aumento in media del 3,59% su biglietti e abbonamenti, in linea con l'inflazione. Fino a 40 centesimi in più per un singolo biglietto treno o autobus extraurbano, una maggiorazione che potrà raggiungere i 48 euro per un abbonamento annuale del treno, i 42,5 euro per l'abbonamento bus da dieci mesi dedicato agli studenti". "Gli aumenti - aggiungono - mortificheranno come sempre i pendolari, una categoria già profondamente penalizzata. Le istituzioni devono lavorare per incentivare l'uso dei mezzi pubblici, con questi aumenti invece molti cittadini saranno costretti ancora una volta a ricorrere al mezzo privato. Il tutto a discapito dell'ambiente, in una Regione dove smog e inquinamento hanno un impatto sempre più pesante sulla salute". "Durante la discussione sul bilancio - annunciano - chiederemo alla giunta di incrementare gli investimenti regionali sul settore, e di farsi portavoce della stessa richiesta a livello nazionale. L'obiettivo è chiaro: scongiurare l'ennesimo aumento. I rincari non possono pesare sempre sui cittadini piemontesi".