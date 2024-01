A Torino ancora fermi i diesel fino agli Euro 5

Prosegue ancora, fino a venerdì compreso, il livello 1, arancione, del semaforo anti-smog. Per i prossimi giorni dunque a Torino oltre alle limitazioni valide tutto l'anno è confermato lo stop dalle 8 alle 19 dei veicoli diesel per il trasporto di persone Euro 3, 4 e 5 e per il trasporto di merci Euro 3 e 4. Fermi per tutto il giorno anche i ciclomotori Euro 0 e 1. Venerdì la nuova rilevazione da parte di Arpa Piemonte.