Confindustria: con nomina saggi parte la corsa alla presidenza

Con la nomina e l’insediamento dei saggi, questo pomeriggio parte ufficialmente la corsa alla presidenza di Confindustria. Saranno chiamati a tracciare l’identikit dei nomi da sottoporre in votazione per il Consiglio generale del prossimo 4 aprile e a questa prima conta potrà partecipare chi ha almeno il 20% del peso assembleare associativo o chi avrà depositato le 19 firme dei membri del parlamentino di viale dell’Astronomia: condizioni necessarie per evitare lunghi ricorsi. È verosimile pensare che proveranno quindi a partire in quattro: Emanuele Orsini, Edoardo Garrone, Alberto Marenghi e Antonio Gozzi. Al voto saranno mandati però presumibilmente solo i primi tre che raggiungono almeno uno dei due requisiti, peso associativo o firme sottoscritte.

