Museo Risorgimento: Bollo nuovo direttore

È Alessandro Bollo il nuovo direttore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. La nomina, in sostituzione di Ferruccio Martinotti è stata deliberata con voto unanime dal Consiglio di Gestione del Museo. Bollo, classe 1972, con laurea in Economia all'Università di Torino, ha ricoperto per 5 anni il ruolo di direttore generale della Fondazione Polo del '900 di Torino.