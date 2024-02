Askatasuna, crepe nel centrosinistra

Dopo le critiche e gli attacchi del centrodestra, anche da parte di un esponente della maggioranza comunale arriva una presa di posizione contro la delibera sul percorso di co-progettazione per Askatasuna. Il capogruppo di +Europa e Radicali Italiani in Consiglio comunale, Silvio Viale, ha presentati due delibere, "interpretando i dubbi, le perplessità e lo sconcerto - spiega - di gran parte della comunità cittadina sul sapore che si tratti di un premio improprio a realtà politiche che della violenza fanno pratica politica, non solo nella 'guerriglia"' in Val di Susa, ma in tutte le occasioni che si presentano a Torino a cominciare dall'università". Il primo atto propone l'abrogazione in toto del regolamento per il governo dei Beni Comuni Urbani della Città di Torino e il ripristino del regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la gestione condivisa e la rigenerazione dei beni comuni urbani. "Al regolamento - spiega - viene aggiunta la seguente condizione, 'metodo democratico: la collaborazione con cittadini attivi, singoli o associati o comunque riuniti in associazioni sociali, anche informali, deve condividere il metodo democratico e il ripudio della violenza nelle attività sociali, politiche e culturali'". La seconda delibera, illustra Viale, "aggiunge che 'il coinvolgimento nel percorso dei beni comuni comporta l'accettazione del metodo democratico e del ripudio della violenza nelle attività sociali, politiche e culturali, la cui violazione ne determina la cessazione' e verrà integrata aggiungendo 'antitotalitarismo' ai principi ispiratori indicati che attualmente sono 'antirazzismo, antisessismo e antifascismo'".