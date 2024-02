SCIUR PADRUN

Ecco i saggi di Confindustria, c'è la "cardinalessa" Enoc

L'imprenditrice e manager novarese chiamata nella triade che sovrintende le procedure di elezione del successore di Bonomi. Figura di primo piano nella sanità cattolica è stata per anni al vertice del Bambin Gesù e del Cottolengo. Ha guidato l'associazione in Piemonte

Il Consiglio generale di Confindustria ha individuato i saggi che costituiranno la commissione di designazione, organo che sovrintende la complessa e arzigogolata procedura per la successione di Carlo Bonomi al vertice di viale dell’Astronomia. I nomi estratti sono Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi. È stato estratto un quarto nome di riserva in caso di indisponibilità di uno dei tre saggi: è Luciano Vescovi. La commissione avrà il compito di valutare le candidature e consultare la base associativa in vista del voto di designazione del consiglio generale, il 4 aprile. L’elezione sarà poi in assemblea, il 23 maggio.

L’associazione degli industriali italiani si affida, quindi, (anche) alla saggezza di Mariella Enoc, la “cardinalessa” della sanità italiana, colei che nel 2015 papa Francesco ha voluto a capo dell’ospedale Bambin Gesù, fino alle dimissioni nel febbraio 2023. Tra il 2008 e il 2012 ha anche guidato Confindustria Piemonte. Enoc, novarese doc, laureata in medicina, si è occupata con continuità della amministrazione e della gestione di strutture sanitarie. Dal 2012 è Procuratore Speciale dell’Ospedale Valduce di Como e lo è stata per dieci anni del Cottolengo di Torino. Da sempre attiva nel settore filantropico, è stata vicepresidente della Fondazione Cariplo dal 2004 fino al maggio 2019 e vicepresidente della Fondazione Cini dal 2008 al 2020. Attualmente siede nel cda della Fondazione Don Gnocchi e presiede la Fondazione Ismu.