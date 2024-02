Lo Russo, su Askatasuna disponibili a dare tutti i chiarimenti

"E' opportuno che gli atti prodotti dalla giunta comunale vengano innanzitutto letti. Siamo disponibili a fornire tutti i chiarimenti del caso. In questi mesi di preparazione la Città ha sempre informato passo passo il prefetto, il questore e la Procura della Repubblica. Se lo vorranno sono disponibile a incontrare i rappresentanti sindacali delle forze di polizia per potermi confrontare con loro e per ascoltare le loro posizioni e illustrare il percorso definito". Lo ha detto il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sul caso Askatasuna. "Credo sia nell'ottica della massima trasparenza, della massima collaborazione istituzionale quello che stiamo facendo e nell'interesse della città", ha aggiunto il sindaco. "Abbiamo definito un percorso molto chiaro - ha spiegato Lo Russo - che ha due condizioni indispensabili. La prima è che l'immobile venga liberato e consegnato alla Città libero di persone, la seconda è che durante questo percorso all'interno dell'immobile non si svolgano attività che possano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone anche alla luce dei pareri dell'Asl e dei vigili del fuoco che hanno denunciato gravi lacune in termini di sicurezza. Sono condizioni essenziali per riportare nel novero e nel perimetro della legalità la discussione sul futuro dell'immobile di corso Regina 47".