Proteste agricoltori: Cirio, il Piemonte è al loro fianco

"Ieri a Verona il nostro ministro Lollobrigida ha espresso il sostegno agli agricoltori italiani impegnati nel rivendicare i propri diritti in Europa. Oggi lo faccio anche io, come governatore del Piemonte, proprio da qui, da Bruxelles, dove sono in corso le manifestazioni". Ad affermarlo, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "E sabato sarò ad Alessandria per incontrare i comitati - aggiunge - e ribadire che il Piemonte è al fianco dei suoi agricoltori".