Autonomia: Giorgis (Pd), incostituzionale e non conviene neanche al Nord

"Solleva più di un dubbio di costituzionalità" il progetto dell'autonomia differenziata per il senatore dem Andrea Giorgis, che è intervenuto in collegamento alla tavola rotonda presso la sede della Cgil torinese dove questa mattina si è affrontato il tema della riforma delle autonomie e del presidenzialismo. Secondo il giurista democratico l'attuazione dell'articolo 116 della carta che ha in mente il Centrodestra "si pone in contrasto con lo stesso titolo V della Costituzione".

"Non è affatto prescritto che vada fatto un trasferimento di competenze legislative esclusive a tutte le regioni che ne fanno richiesta come prevede la norma Calderoli”. Giorgis però non contrasta la legge soltanto da un punto di vista giuridico, ma anche perché crea condizioni antieconomiche: "Il livello di disuguaglianza raggiunto determina anche uno svantaggio economico, e tutti gli analisti convengono che questo non è il prezzo da pagare per lo sviluppo, ma è una zavorra" per la stessa crescita. "Produce danni ai bilanci delle regioni di provenienza dei cittadini perché il costo va loro imputato, ma anche alle Regioni di accoglienza, perché si crea un eccesso di domanda e si rischia di rendere più difficile l'erogazione del servizio per tutti". Un punto su cui Giorgis ha insistito: "Anche Piemonte, Lombardia e Veneto devono capire che da questa impostazione traggono solo danni. Non ci sarebbe nessun vantaggio, tranne nel breve periodo delle risorse in più".