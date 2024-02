Droga e cellulari con droni nelle carceri, 4 arresti

Recapitavano droga e telefoni cellulari nelle carceri usando droni. Per questa accusa la Squadra Mobile della Polizia di Stato della Questura di Asti, coordinata dalla Procura della Repubblica della stessa città, ha eseguito 4 ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal gip di Asti, nei confronti di persone in diverse province italiane. Sono indiziate di aver partecipato a vario titolo a un'associazione per delinquere finalizzata alla consegna di materiale vietato all'interno di alcune strutture carcerarie delle regioni Piemonte, Sicilia, Marche, Campania ed Abruzzo.